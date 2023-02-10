اليوم السابع
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الجمعة، 10 فبراير 2023 07:50 م
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الشرقية تودع فريق "الهوكى" حامل لقب أفريقيا قبل مشاركته بالبطولة بكينيا..صور

الجمعة، 10 فبراير 2023 07:14 م
الشرقية تودع فريق "الهوكى" حامل لقب أفريقيا قبل مشاركته بالبطولة بكينيا..صور أهالي الشرقية يودعون فريق الهوكى
الشرقية- إيمان مهنى

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شهد نادى الشرقية الرياضي، حضور الكثيرين من أهالي المحافظة، والشخصيات العامة ونواب مجلسي النواب والشيوخ، لتوديع أبطال فريق الهوكي حامل لقب بطل إفريقيا 25 مرة، وذلك قبل مغادرتهم البلاد، متجهين اليوم إلى دولة كينيا ، للمشاركة في البطولة رقم 32.

ومن المقرر أن تقام بطولة أفريقيا خلال الفترة من 13 حتى 21 فبراير الجارى.
 
يذكر أن فريق هوكي الشرقية هو حامل اللقب التاريخي للبطولة، وحقق موسوعة جينيس العالمية بالفوز ببطولة إفريقيا 25 مرة من إجمالي 32 بطولة إفريقية، إضافة إلى فوز الفريق ببطولات الدورى والكأس والسوبر على المستوى المحلى.
 
وفاز الفريق الأول هوكى رجال بـ 25 بطولة إفريقية من إجمالى 32 بطولة منذ عام 1988، فضلا عن فوز الفريق الأول هوكى سيدات بأول بطولة إفريقية فى تاريخ الرياضة المصرية النسائية عام 2019.
 
أهالي الشرقية يودعون فريق الهوكى (1)
أهالي الشرقية يودعون فريق الهوكى (1)

أهالي الشرقية يودعون فريق الهوكى (2)
أهالي الشرقية يودعون فريق الهوكى (2)

أهالي الشرقية يودعون فريق الهوكى (3)
أهالي الشرقية يودعون فريق الهوكى (3)

أهالي الشرقية يودعون فريق الهوكى (4)
أهالي الشرقية يودعون فريق الهوكى (4)

 


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