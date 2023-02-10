‎كما أعرب الرئيس العراقى وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز"، عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس وللشعب التركي ولأسر ضحايا الزلزال المدمر، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

ومن جانبه، أكد الرئيس التركي خالص شكره وامتنانه للرئيس والشعب العراقي على موقفه المواسي والمتضامن مع تركيا إثر الكارثة .

