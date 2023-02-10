أعرب الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفى مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع الشعب التركى فى محنته الحالية بوجه التداعيات الإنسانية الخطيرة التى خلفها الزلزال .
كما أعرب الرئيس العراقى وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز"، عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس وللشعب التركي ولأسر ضحايا الزلزال المدمر، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
ومن جانبه، أكد الرئيس التركي خالص شكره وامتنانه للرئيس والشعب العراقي على موقفه المواسي والمتضامن مع تركيا إثر الكارثة .
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