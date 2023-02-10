الداخلية تداهم تجار الكيف.. ضبط 164 طربة حشيش فى مطروح

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسنى

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بدائرة قسم شرطة النجيلة بمحافظة مطروح) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة النجيلة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن مطروح من استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة "بدون لوحات معدنية " بدائرة القسم، وبحوزتهما (164 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16,400 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.