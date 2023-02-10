اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الانتخابات التونسية: الرئيس سيعجل دعوة انعقاد النواب لتجاوز الفترة الاستثنائية

الجمعة، 10 فبراير 2023 05:05 م
الانتخابات التونسية: الرئيس سيعجل دعوة انعقاد النواب لتجاوز الفترة الاستثنائية الرئيس التونسي قيس سعيد
أ ش أ

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توقع نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ماهر الجديدي أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيعجل بالدعوة إلى انعقاد مجلس النواب؛ لتجاوز الحالة الاستثنائية في البلاد.

وأوضح الجديدي- في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس، اليوم /الجمعة/- أن القانون التونسي في الفصل 71 يعطي لرئيس الجمهورية أجلًا أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلة للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية للدعوة إلى انعقاد مجلس النواب.

وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة ستعلن عن النتائج النهائية للانتخابات التونسية، خلال العشرة أيام الأخيرة في شهر فبراير الجاري.

وتابع أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما في أغلب الطعون المقدمة إليها- والبالغ عددها 38 طعنا- بالرفض أو الرفض أصلا، فيما عدا طعنين، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الخمسة أيام القادمة ستطعن بالاستئناف على تلك الأحكام.

وأوضح أن أغلب نواب مجلس الشعب "نحو نسبة 70%" منهم ينتمون إلى موظفي القطاعين العام والخاص، وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية.

 


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