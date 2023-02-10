اعرف عناوين معارض أهلا رمضان بالقليوبية.. تخفيضات السلع تصل 30%.. إنفو جراف

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت معارض "أهلا رمضان" بمحافظة القليوبية، والتي تم افتتاحها مؤخرا، إقبالا كبيرًا من المواطنين للحصول على السلع الغذائية مخفضة الأسعار، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة والزيوت، وغيرها من السلع المتوفرة بأماكن بتلك المعارض وذلك تيسيرا على المواطنين، ومن أجل العمل على ضبط الأسعار في الأسواق.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة معارض أهلا رمضان، قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي، لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

جدير بالذكر أن افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب، خلال الفترة الماضية 7 معارض "أهلا رمضان"، بمدن "بنها وطوخ وقليوب، وشبرا الخيمة، والقناطر الخيرية، وشبين القناطر، والخانكة"، لتغطية المحافظة وسهولة وصول المواطنين لتلك المنافذ والشراء منها وذلك للحد من ارتفاع الأسعار وتقديم سلع مميزة بأسعار مخفضة.

وفي الإنفوجراف التالي، نوضح أماكن وخريطة معارض "أهلا رمضان"، التي تم افتتاحها حتى الآن، في 7 مدن مختلفة بنطاق محافظة القليوبية، وجاءت عناوين تلك المعارض بهذه المدن على النحو التالي:

- معرض أهلا رمضان بمدينة بنها: بشارع فريد ندا

- معرض أهلا رمضان بمدينة طوخ: شارع المحكمة بجوار السنترال

- معرض أهلا رمضان بمدينة قليوب: أمام النادي الرياضي شارع مصرف إسكندر

- معرض أهلا رمضان بمدينة شبرا الخيمة: ميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة

- معرض أهلا رمضان بمدينة القناطر الخيرية: بجوار المدرسة الثانوية الصناعية بالقناطر الخيرية

- معرض أهلا رمضان بمدينة شبين القناطر: بجوار موقف بنها شبين القناطر

- معرض أهلا رمضان بمدينة الخانكة: أمام مجلس مدينة الخانكة.