اختيار الأقصر للمشاركة فى مسابقة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

أعلنت اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مسابقة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، اختيار الأقصر ضمن 11 محافظة للمشاركة فى مسابقة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وجاء ذلك الاختيار فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتوجيهه بإطلاق حملة توعوية للطلاب حول جريمة الاتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لطلاب المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية اختارت الأقصر أولى المحافظات من بين 11 محافظة تم اختيارها، وتأتى هذه المسابقة لتوعية النشء بفكرة مبسطة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأكد الدكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بأنه تم اختيار مدرستى الأقصر الإعدادية بنات والأقصر الثانوية العسكرية وفق معاير تم تحديدها من جانب إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية.

ويشارك 60 طالبا من المرحلتين بواقع 30 طالبا من كل مرحلة تعليمية ويشرف عليها مدير المدرسة وعدد 2 مشرف ويشارك الطلاب بعمل فنى واحد، ويتم تسليم الطلاب حقيبة كاملة الأدوات، ويكرم الفائز الأول من كل مدرسة بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتقيم الأعمال من لجنة متخصصة من وزارة التعليم والمنطقة الدولية ويبدأ العمل 11 فبراير وينتهى تسليم الأعمال قبل 16 مارس 2023.

وفى السياق ذاته كانت مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، قد أقامت معرضاً فنياً للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية فى منتصف ديسمبر من العام المنقضى، مستضيفةً السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وبحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، أعد المعرض وقدمه إدارة البيئة والسكان بالمديرية تحت رئاسة موسى عبد الله.

واعقب المعرض مؤتمر جماهيرى حضره الكثير من طلاب مدارس محافظة الأقصر، من المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى أعقبه تلاوة قرآنية، ثم ألقى محمد حسانى كلمة ترحيبية بالسفيرة والقيادات السياسية وقيادات التربية والتعليم والحضور الكريم.

وخلال كلمته قال "خالد": لن تجد دولة فى العالم أقامت مشروعاً بعنوان "حياة كريمة" إلا مصر، والتسمية لم تأتِ من فراغ، بل لها دلالة واضحة على أن كرامة المصريين هى محل اهتمام الدولة المصرية، فبالهجرة غير الشرعية يهدر المصرى كرامته أن وصل بلاد الغربة بسلام، هذا أن نجا من الغرق الذى عرض نفسه له، وأتمنى السلامة لجميع أبنائى، فإن أردتم سفراً فاسلكوه بالطرق المشروعة القانونية.

ودارت كلمة السفيرة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها على الفرد مما يعرض بها حياته للخطر والهلاك وعلى المجتمع من ناحية أخرى فبفقد الوطن لأبنائه فكيف سيُبنَى، وتناولت أيضاً جهود ومساعى الدولة التى تبذلها فى هذا الإطار.

كما أبدى محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر أمله فى أن يخرج جيل عمالقة فى العلوم والفنون المختلفة قائلاً: إننا ننتظر منكم أن يخرج أحمد زويل جديد، ومجدى يعقوب جديد، وأمثال هؤلاء الأفذاذ الذين رفعوا راية الوطن عالية خفاقة، وقد تخلل الحدث العديد من الفقرات الفنية سواء استعراضات أو ميدلى أغانٍ وطنية.