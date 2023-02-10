إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارتين أمام بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين أمام قرية نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى المجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام قرية نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا من أحمد رفعت عبد الرحمن أحمد 19عام مقيم نفيشة، أبو بخيت دائرة مركز الإسماعيلية، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، جرح 4 سم بالجبهة وحسن علي حسن علي 19 عام، مقيم نفس العنوان ومصاب جروح سطحية متفرقة بالجسم .

على الفور تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.