الإسكان: جار الانتهاء من أعمال التشطيبات لـ20 برجا بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا، أمس، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع "أبراج الداون تاون"، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكاتب الاستشارية.
 

معلومات الوزراء يناقش تحديات "الأمن الغذائى" بحضور خبراء وتنفيذيين ومنتجين

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة النقاشية الثالثة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ حيث ناقشت الجلسة الثالثة تحديات تحقيق الأمن الغذائي بحضور ما يزيد على 20 خبيرًا من عدد من الجهات المعنية بالأمن الغذائي في مصر والمزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية والحاصلات الزراعية. 
 

مدير منظومة الشكاوي الحكومية: تلقينا 113 ألف شكوى واستغاثة خلال يناير

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر يناير 2023، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن. 
 

الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.