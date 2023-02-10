نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بعقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى عقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الترم الثانى
"الأوقاف" تفتتح اليوم 24 مسجدا جديدا فى المحافظات
انطلاق الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس غدا فى عدة محافظات
ينطلق غدا السبت 11 فبراير الجارى الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس، فى عدة محافظات، على أن تنتظم الدراسة فى جميع المدارس الأحد 12 فبراير.
الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى على تقدير مصر علاقاتها مع الأشقاء العرب
أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر تقدر علاقتها مع الأشقاء العرب، وأنها تتمتع بعلاقات طيبة معهم، وأن السياسة المصرية تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج.
الإسكان: جار الانتهاء من أعمال التشطيبات لـ20 برجا بالعاصمة الإدارية
معلومات الوزراء يناقش تحديات "الأمن الغذائى" بحضور خبراء وتنفيذيين ومنتجين
مدير منظومة الشكاوي الحكومية: تلقينا 113 ألف شكوى واستغاثة خلال يناير
الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.
وزير الحج السعودى: أكثر من مليونى حاج من خارج السعودية هذا العام
أعلن وزير الحج والعمرة السعودى توفيق الربيعة، زيادة أعداد الحجاج هذا العام، قائلا: أزف البشرى للعالم بعودة أعداد الحجاج هذا العام إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» دون اشتراط سقف للعمر، ونتشرف باستقبال وخدمة أكثر من مليوني حاج هذا العام من جميع أنحاء العالم .
إدارة الكوارث التركية: حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 18342 قتيلا
أعلنت إدارة الكوارث التركية صباح اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد الاثنين ارتفع إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".
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