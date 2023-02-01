كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن 4 وفيات و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أسبوع، وذلك ضمن آخر المعطيات الإحصائية المتعلقة بهذا الفيروس في تونس، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن العدد الإجمالى للوفيات منذ ظهور الجائحة بلغ 29 ألفا و308 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات مليون و 150 ألفا و 356 مصابا.

يذكرأن، ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حول العالم ارتفعت إلى 670 مليونا و203 آلاف و154 إصابة.