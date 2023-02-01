اليوم السابع
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أكرم القصاص
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16.1 % زيــادة فـى إيداعات صندوق التوفير عام 2021/2022

الأربعاء، 01 فبراير 2023 01:20 م
16.1 % زيــادة فـى إيداعات صندوق التوفير عام 2021/2022 جهاز الإحصاء- أرشيفية
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء  النشرة السنـوية لإحصاءات الخدمــات البريدية  عـام 2021/ 2022. 
 
وكان من أهم مؤشراتها بلــغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 119.7 مليار جنيه عـام 2021 /2022 مقابل 103.1مليار جنيه عام 2020 /  2021 بزيادة بلغت  نسبتها 16.1 ٪.
 
وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة 114,6 مليار جنيه عـام 2021/2022، مقابل 99.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 14.9٪.
 
وبلغت قيمـة المبالغ المودعة 142,7 مليـار جنيه عـام 2021/2022، مقـابل 141.4 مليـار جنيه عام 2020/2021 بزيـادة بلغت نسبتهـا 1.0%.
 
وبلغت قيمة الطوابع المبـاعة والنمـاذج بالوحدات البريدية 396,3 مليون جنيه عام 2021/2022 مقابل 266,1 مليـون جنيه عـام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها  49٪. 
 
 وبلـغ عـدد المكاتب البريدية 4285 مكتب عـام 2021/2022 مقــابل 4060 مكتب عـام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 5.5٪ .
خدمة الدفع الالكتروني
 
وبلغ عدد وحدات خدمة الدفع الالكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 5794 وحدة عام2021/2022 مقابل 4656 وحـدة عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24,4% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام  عن الرصيد).

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