وزير التنمية المحلية يوجه باستمرار درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

كتب على عبد الرحمن

كشف التقرير الذى تلقاه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى سقوط أمطار خفيفة على مركزى قطور وسمنود بمحافظة الغربية، ومدن بنى عبيد ودكرنس والمنزلة بمحافظة الدقهلية، ولم تؤد إلى تكون تجمعات مياه، وذلك فى ضوء متابعة غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية للإجراءات التى تقوم بها المحافظات لموجة من الطقس غير المستقر.

كما أشار التقرير إلى سقوط أمطار متوسطة على مدينة دمياط، وحى المناخ بمحافظة بورسعيد، وجارى رفع تجمعات الأمطار، فيما سقطت أمطار شديدة على أحياء العامرية ثان والمنتزه أول وثان والجمرك وشرق ووسط وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومدينتى مرسى مطروح وبرانى بمحافظة مطروح، وجارى رفع التراكمات وتجمعات مياه الأمطار بالتنسيق بين سيارات الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى، كما تتعرض أغلب المدن الساحلية على رياح متفاوتة الشدة، والحالة العامة مستقرة بباقى المحافظات مع وجود غيوم ونشاط للرياح، ولم يتم غلق أى طرق.

وأكد وزير التنمية المحلية على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى فى المحافظات التى تتعرض لسقوط الأمطار، لمواجهة أى معوقات تحول دون إزالة تجمعات مياه الأمطار لسرعة عودة حياة المواطنين وحركة المرور بالشوارع إلى طبيعتها.

وأوضح اللواء هشام آمنة، فى وقت سابق، أن تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الصادر اليوم الاربعاء 1/2/2023 تتضمن استمرار غلق ميناء برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ وميناء العريش البحرى بمحافظة شمال سيناء نظرًا لارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح، كما تم غلق اليوم ميناء السخنة بمحافظة السويس، فيما شهدت أغلب المحافظات الساحلية طقس غير مستقر وهبوب رياح متفاوتة الشدة مما أدت إلى سقوط 5 أعمدة إنارة على الطريق الساحلى الدولى قبل قرية مصفق بمركز مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و2 عمود كهرباء بمحافظة كفر الشيخ ولم يؤثر ذلك على حركة سير الطرق وجارى الإصلاح، وحدث نفوق 1 ماشية نتيجة صعق كهرباء بكفر الشيخ.

كما أشار التقرير إلى سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على أحياء منتزه أول وثان والجمرك ووسط وشرق وعامرية ثان وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، وعلى مدينتى مرسى مطروح وبرانى بمحافظة مطروح وجارى رفع التراكمات، فيما سقطت أمطار متوسطة على مدينة دمياط بمحافظة دمياط وجارى رفع تراكمات المياه، مع استمرار رفع تراكمات المياه بمدنتى مصيف بلطيم وبرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ويتم التعامل مع التجمعات التى تم رصدها بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ولفت التقرير إلى استقرار الحالة العامة فى باقى المحافظات مع وجود غيوم ونشاط للرياح، مع وجود غيوم ونشاط للرياح، ولم يتم رصد أى معوقات سواء بالطرق أو المرافق العامة أو الموانئ بالمحافظات، وجارى المتابعة أولًا بأول.