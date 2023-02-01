نوة الكرم.. ارتفاع أموج البحر ورياح نشطة على الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار، بناء علي توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث من المتوقع استمرار هطول الأمطار مع انخافض في درجات الحرارة وارتفاع موج البحر من 3: 4.5 متر.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب في الملاحة البحرية، اليوم الأربعاء، على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر، وتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة.

ويشهد اليوم الأربعاء استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطارا متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطارا متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تغزر على مناطق من دنياك وبورسعيد على السواحل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10.

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 60% تقريبًا.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



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