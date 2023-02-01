ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم الصحراوى الشرقى بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين فى حادث تصادم الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين الأول رقم 8697 ا ج د، تابع لشركة بولمان للنقل، والثاني 7746 ع ن ج، تابع لشركة نسور الوادي.

وأفادت التحريات الأولية، أن الأتوبيس الأول كان قادما من محافظة القاهره ومتجه إلي دولة السودان، واصطدم بالثاني وكان متوقفا علي جانب الطريق بدون ركاب.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، تبين وقوع الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي شمال مدخل مدينة ملوي، مما أسفر عن مصرع خميس مصطفي الزهري 38 عاما، سائق، مقيم بمحافظة الأقصر.

وأصيب في الحادث 11 شخص هم: بهاء محمود 17 عاما، معتصم رجب 28 عاما، يقيمان في القاهره، وأنور أحمد يونس 45 عاما، عماد الدين عثمان 32 عاما، زينب علي 35 عاما، عبد العاطي فتح الله 43 عاما، محمد حسن علي 42 عاما، محمد عبد المنعم 42 عاما، إبراهيم زكريا 17 عاما، كلثوم أحمد 47 عاما، صالح علي 48 عاما، من دولة السودان.

تم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي الأتوبيسين تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي.