اتهم رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجى ناريشكين، حلف "الناتو" بمضاعفة الرهان فى الصراع الأوكرانى على هزيمة بلاده استراتيجيا.

ويواصل الجيش الروسي منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية يُطلق عليها العملية الخاصة في أوكرانيا.

وقال ناريشكين في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك"، نشرتها اليوم الأربعاء، "إن حلف الناتو يضاعف الرهان بسبب احتفاظه على الأحلام بهزيمة روسيا الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن هذا لن يحدث.

يذكر أن رئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، أكد استعداد الحلف للمواجهة المباشرة مع روسيا، معتبرا أن أهداف موسكو الاستراتيجية تتخطى فضاء أوكرانيا.

وقال باور في مقابلة مع النسخة البرتغالية من RTP، إنه يجب إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لدول الحلف إلى المجال العسكرى، واصفا مسألة إعادة التسليح بأنها "أولوية للناتو الذى فقد احتكاره للمبادرة العسكرية".

وكان نائب وزير الخارجية الروسى أوليغ سيرومولوتوف، قد كشف أن دول "الناتو" تجرى تدريبات على شن هجمات سيبرانية تستهدف مواقع الطاقة ومرافق حيوية في روسيا.

وقال سيرومولوتوف في حديث لوكالة "تاس"، تعليقا على تقرير صحيفة "تايمز" حول أن قوات الأمن السيبرانى البريطانية توظف خبراء تقنية المعلومات، يجيدون اللغة الروسية، إن هذا الأمر "ليس غريبا".

وأضاف أن "البريطانيين يستهدفون روسيا بقدراتها في المجال المعلوماتي بشكل منتظم. وتجري هناك تدريبات منتظمة، بما في ذلك تحت رعاية الناتو، على توجيه ضربات باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات على مواقع روسية للبنية التحتية المعلوماتية الحيوية".

وأشار إلى أنه يتم التدريب على شن هجمات على المؤسسات الحكومية الروسية في مقاطعة كالينينغراد ومنظومة الطاقة في موسكو.