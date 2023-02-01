محافظ الإسكندرية يبحث الموقف التنفيذى لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل

الإسكندرية جاكلين منير

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية اجتماعا موسعا اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة مع بعثة من "الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى" بحضور ممثلى المحافظة، والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، والهيئة القومية للأنفاق، لمتابعة موقف مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل.

في البداية رحب المحافظ بالمشاركين في الأجتماع من أعضاء الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وممثلي الجهات؛ مشيداً بالدور الذي يلعبه بنك الاستثمار الأوروبي فى زيادة الاستثمارات والمشروعات علي أرض الأسكندرية، مؤكداً علي أن المحافظة علي استعداد تام لتقديم كافة سبل الدعم من أجل إنجاز المشروع وإزالة كافة المعوقات من أجل خدمة المواطن السكندري، متمنياً سرعة إنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الشريف، أن مشروع الترام الذى يبدأ خط سيرة من فيكتوريا إلى محطة الرمل يهدف إلى مواكبة تحرك الإسكندرية نحو التنمية الحضرية المستدامة من خلال تسهيل التنقل، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بسبب توفير الوقت والتكلفة، وتحفيز السكان على استخدام وسائل النقل العام، وتحسين صورة الإسكندرية أمام زوارها.

واستعرض المختصين مخطط المشروع، والذى أوضح أنه سيتم نقل 230 ألف راكب يومياً بعد انتهاء المشروع، أى ما يزيد عن أربعة أضعاف ما يتم نقله الآن، وسوف تكون سرعة الترام الجديد 21 ك / ساعة بدل 11 ك / ساعة للحالى، ليصل زمن الرحلة في الخط بالكامل إلى 33 دقيقة بدل من أكثر من 60 دقيقة.

وأكد المحافظ على ضرورة مراعاة الأماكن المزدحمة عند تغيير المسارات، وضرورة أن يكون الترام الجديد موفرا للطاقة، كونه يتفق مع النقل الأخضر ويعمل بالكهرباء، كما أكد على ضرورة توفير وسائل نقل بديلة يوميا للمواطنين قبل البدء في المشروع، ومراعاة خطوط سيرها حتى لا تُحدث ارتباك مروري في المدينة، وكذلك مراعاة سائقي النقل العام العاملين على المترو القديم خلال فترة الإنشاءات.

وأوضح الشريف أن المحافظة جاهزة لتقديم كافة سبل الدعم وإزالة كافة المعوقات من أجل إنجاز المشروع، كما وافق على طلب الجهة المانحة بسرعة تشكيل لجنة لمتابعة البدء في تنفيذ المشروع بشكل عاجل.

جاء ذلك بحضور كليمونس فيدال مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وميرين مارتن قائد فريق العمل للنقل المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي، وفيرونيك بسكاتوري- قائد فريق العمل شعبة النقل في الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وجوي جار مسئول عن المشروع في مكتب الوكالة الفرنسية بمصر، وعن محافظة الإسكندرية اللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصمت الأشقر مستشار المحافظ للمشروعات، ومحمد صلاح مدير عام الأدارة العامة للشئون الأقتصادية، وعن الهيئة القومية للأنفاق اللواء طارق الجويلي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وعن الهيئة العامة لنقل الركاب المهندس محمد ذكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب.