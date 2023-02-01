غرفة عمليات التنمية المحلية تتابع إجراءات التعامل مع تجمعات الأمطار بالمحافظات

كتب: على عبدالرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات المعرضة لسقوط الأمطار وفقا لتقارير الأرصاد الجوية، والتى سقطت عليها أمطار، وتكثيف التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة إجراءات شفط مياه الأمطار التي تتعرض لها بعض المراكز والمدن، موضحًا أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأوضح تقرير غرفة عمليات الوزارة تعرض بعض الأحياء والمدن فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية إلى أمطار خفيفة، وتقوم الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار، حيث سقطت أمطار على أحياء عين شمس و مصر القديمة و السيدة زينب و وسط و غرب و عابدين و بولاق و باب الشعرية و الموسكى بمحافظة القاهرة ، ومدينة القناطر الخيرية وحى شرق وغرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبعض مدن وأحياء الجيزة والإسماعيلية .

وقال اللواء هشام آمنة، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية ومطروح وبورسعيد والبحيرة والغربية مستمرة فى رفع تجمعات مياه الأمطار منذ الصباح الباكر بالتنسيق بين سيارات الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى بها لسرعة عودة الأمور لطبيعتها.