طرح أكثر من 20 شركة فى البورصة خلال 2023.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" طرح أكثر من 20 شركة فى البورصة خلال 2023.. رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى يستعرض نموذج الرخصة الذهبية التى تم إصدارها لـ9 مشروعات.. ويعلن: الموافقة على 4 رخص جديدة.. ومد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقارى بنسبة 20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة.



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