طبيب بالشرقية يُعلن فتح عيادته بالمجان للكشف على المرضى: "العنوان الجنة"

أعلن الدكتور يحيى النجار، من محافظة الشرقية ويتولى منصب أخصائى ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب فى مستشفى الإسماعيلية العام وعضو الجمعية المصرية لجراحى المخ والأعصاب والعمود الفقرى، تنازله عن قيمة الكشف بالنسبة للمرضى الذين يترددون على عيادته الخاصة فى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، سواء كان المريض لا يملك قيمة الكشف أو حتى لا يرغب فى دفع ثمن الكشف.

وكتب الدكتور يحيى النجار، فى روشتة طبية نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: عزيزى المريض.. إذا كنت لا تملك ولا ترغب فى دفع ثمن الكشف فلا تخجل أن تطلبه مجانًا، فهذا حقك وهذا واجبي.

وتابع الدكتور يحيى النجار، موجهًا خطابه للمرضى: لا تنسى أن تطلب مشروبك المفضل من السكرتيرة ويرجى الاتصال على رقم العيادة فى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية؛ وذلك حفاظًا على حياء المريض وخصوصيته.. خادمكم الدكتور يحيى النجار.

والتقى "اليوم السابع" فى وقت سابق، الدكتور ناصر رمزى، استشارى طب الأطفال والاحتياجات الخاصة وطب الأسرة والأمراض المزمنة، من مواليد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، "طبيب الإنسانية" هكذا يطلق عليه أهالى مدينة الزقازيق، لتجاوبه معهم على مواقل التواصل الاجتماعى والإجابة على أسئلتهم واستفسارتهم وتشخيص المرض وكتابة الأدوية المناسبة لكل حالة، فضلا عن تخصيصه يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء لاستقبال الغير قادرين وتوقيع الكشف عليهم مجانا، ولم يتكفى بهذا بل يساعدهم فى صرف الأدوية بأسعار رمزية من خلال إرسالهم إلى أصدقائه من الصيادلة بورقة ممهورة بتوقيعه بأن الحالات غير قادرة على شراء الأدوية.

وقال رمزى:"رقم واحد فى مهنة الطب الإنسانية قبل المال، منوها بأن الخير ليس شرطا أن يكون مال فهو فى الستر والصحة وستر ربنا للأسرة، والحفاظ عليها، كل هذا خير، ويكفى دعوات المرضى، فأبواب السماء مفتوحة لدعوة كل مريض أو محتاج، بل وواجب علينا التكاتف جميعيا فى هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، من أجل بلدنا تكاتف الجميع فى كافة المجالات من أطباء معلمين وتجار، كل من لديه القدرة على مساعدة الأخر فى نظام التكافل يكون ثوابه عظيم فى الدنيا والأخرى".