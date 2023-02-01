ضبط 175 مخالفة تموينية بأسواق دمياط

شنت مديرية تموين دمياط عدة حملات استهدفت عددا من أسواق المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط عددا من المخالفات، إضافة إلى ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الادمي.

ونجحت حملات مديرية التموين بدمياط من ضبط كميات من اللحوم بلغت 84 كيلو لحم مفروم معبأ فى عبوات شفافة لايحمل أية بيانات بالصلاحية أو التعبئة، وقد تم التحفظ عليها للعرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحضر رقم 2395جنح فارسكور .

كما أسفرت تلك الحملات أيضا عن ضبط 175 مخالفة تموينية متنوعة، بينها محضر رقم 943 جنح كفر البطيخ ضد مخبز بلدى لتجميع 8 شيكارة دقيق مدعم للبيع بالسوق السوداء خارج منظومة الدعم "يستحق عنها فروق اسعار لهيئة السلع التموينية"، فضلا عن ضبط مخالفات داخل 3 مخابز أخري لإنتاج خبز ناقص الوزن.

ومن جانبه ذكر المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، ام حملات مديرية التموين تمكنت مايضا من ضبط 5 مخالفات، بيع بأزيد عن السعر الرسمى لسلع السكر والسجائر والارز، إضافة إلي تحرير 103 محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور، مع محضر عرض أكياس ملح مجهولة المصدر بدون فواتير، مشيرا إلي أنه تم ضبط 30 مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهاده صحيه، وكذلك تحرير عدة مخالفات لمناديب توزيع غاز بدون تصريح معتمد وغير معلن عن سعر استبدال الاسطوانة، وكذلك استخدام أكياس سوداء محظور استعمالها.

واضاف أيضا أنه تم رصد مخالفات لمحلات جزارة لعرض لحوم مكشوفة بدون تغطية والذبح خارج المجزر، إضافة إلي ضبط 8 مخالفات إخفاء مخازن تابعه للمحل وعدم الاعلان عنها.

وأشار وكيل تموين دمياط إلى أن تلك الحملات تأتي تنفيذا لخطة المحافظة من أجل رقابة الأسواق وتوفير غذاء أمن للمواطنين، ومواجهة محتكري السلع، مؤكدا أنه تم طرح 75 طن أرز أبيض فاخر بمعارض اهلا رمضان المنتشره بجميع مدن المحافظة بكل من "الزرقا ..السرو ..الروضه ..دمياط .ميت ابو غالب ..كفر سعد ..دمياط الجديده ..عزبة البرج"