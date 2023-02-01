صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "التعبئة والتغليف" بنسبة 3.5%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.5%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، يليه قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، ثم قطاعي التجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%، 0.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها العقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.5%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، وانخفض قطاعي البنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، ونزل قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر فبراير، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.055 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 376.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.2 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.64%، والعرب على 9.92%، واستحوذت المؤسسات على 31.10% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 92.1 مليون جنيه، 213.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 74.9 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 67.7 مليون جنيه، 161.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 16407 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2821 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 19620 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 6757 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2888 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4336 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3427 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1251 نقطة.