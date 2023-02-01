سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء عقب تحرك الأسعار نحو الصعود بحوالي 20 جنيها بالتعاملات الصباحية ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1720 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 1474 جنيها.

عيار 21 يسجل 1720 جنيها.

عيار 24 يسجل 1965 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13760 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء عالمياً إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع ارتفاع الدولار، بينما ظل المستثمرون يراقبون قرار رفع سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات السياسة، بحسب تقرير جولد بيليون لرصد حركة الذهب في مصر والبورصة العالمية، كما نخفض سعر الذهب بنسبة 0.9% إلى 1904 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير، ليسجل الذهب ارتفاع بنسبة 4.5% هذا الشهر حتى الآن، مما يضعه في طريقه للارتفاع الشهري الثالث على التوالي.

وارتفع الدولار بنسبة 0.3% مقابل منافسيه ، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار رهانا أقل جاذبية، حيث أن أسعار الذهب تشعر بالضغط الناجم عن ارتفاع الدولار نتيجة تراكم التوقعات قبل قرار سعر الفائدة يوم الأربعاء وبيان السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

ومن المقرر أن يصدر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، يليه مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في الوقت ذاته تشير التوقعات على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للسبائك ، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.

في غضون ذلك ، قال مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء إن البنوك المركزية أضافت 1136 طنا من الذهب بقيمة نحو 70 مليار دولار إلى مخزوناتها في عام 2022 ، وهي أكبر نسبة في أي عام منذ 1967.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير إن استهلاك الهند للذهب في عام 2022 انخفض بنسبة 3% عن العام السابق ، حيث أدى ارتفاع الأسعار المحلية إلى مستويات قريبة من مستويات قياسية إلى تقليص الطلب على السبائك خلال الربع الرئيسي من ديسمبر.

أسعار الذهب تنخفض في مصر أمس الثلاثاء

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات آخر يوم من شهر يناير ليسجل الذهب عيار 21 الأوسع نطاقا مستوى 1700 جنيه للجرام ليفقد 10 جنيهات عن يوم أمس تزامنا مع هبوط الأسعار عالميا، على الرغم من معاودة سعر صرف الدولار الأمريكي لكسر مستوى 30 جنيه من جديد ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 30.10 للدولار.

ويترقب المستثمرين داخل مصر تطورات الأسعار عالميا وهو ما افقد الذهب مكاسب أمس في ظل هبوط أسعار الذهب عالميا.