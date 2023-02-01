دراسة تحذر: عدوى بسيطة في اللثة يمكن أن تسبب مرض قلبي

كتبت إيناس البنا

مرض اللثة يسمى التهاب اللثة، يمكن أن يسبب مجموعة واسعة من مشاكل الأسنان، بما في ذلك نزيف اللثة وفقدان الأسنان، وفقًا لخبراء جامعة هيروشيما باليابان، قد يكون القلب متورطًا في قضايا أكثر خطورة في أماكن أخرى من الجسم.

في دراسة نُشرت في موقع " timesnownews "، وجد الفريق ارتباطًا كبيرًا بين التهاب دواعم السن والتليف - تندب في ملحق في الأذين الأيسر للقلب، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب نبضات القلب يسمى الرجفان الأذيني - في عينة من 76 مريضا يعانون من أمراض القلب.

وقال المؤلف الأول شونسوكي مياوتشي ، الأستاذ المساعد في مركز الخدمات الصحية بجامعة هيروشيما: "يرتبط التهاب دواعم السن بالتهاب طويل الأمد، ويلعب الالتهاب دورًا رئيسيًا في تطور التليف الأذيني ومرض الرجفان الأذيني".

"لقد افترضنا أن التهاب دواعم السن يؤدي إلى تفاقم التليف الأذيني، هذه الدراسة النسيجية للزوائد الأذينية اليسرى تهدف إلى توضيح العلاقة بين حالة التهاب دواعم السن الإكلينيكي ودرجة التليف الأذيني."

تمت إزالة الزوائد الأذينية اليسرى جراحيًا من المرضى، وقام الباحثون بتحليل الأنسجة لتحديد العلاقة بين شدة التليف الأذيني وشدة مرض اللثة. ووجدوا أنه كلما كان التهاب دواعم السن أسوأ ، كان التليف أسوأ، مما يشير إلى أن التهاب اللثة قد يؤدي إلى زيادة الالتهاب والمرض في القلب.

وقال المؤلف المقابل يوكيكو ناكانو ، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في كلية الدراسات العليا للطب الحيوي والعلوم الصحية بجامعة هيروشيما ، إن هذه الدراسة تقدم دليلًا أساسيًا على أن التهاب دواعم السن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التليف الأذيني ويمكن أن يكون عامل خطر جديد قابل للتعديل للرجفان الأذيني.

وفقًا لناكانو، بالإضافة إلى تحسين عوامل الخطر الأخرى مثل الوزن ومستويات النشاط وتعاطي التبغ والكحول ، يمكن أن تساعد رعاية اللثة في إدارة الرجفان الأذيني الشامل، ومع ذلك ، حذرت من أن هذه الدراسة لم تؤسس علاقة سببية، مما يعني أنه في حين أن أمراض اللثة والتليف الأذيني تبدو مترابطة، لم يجد الباحثون أن أحدهما يؤدي بشكل قاطع إلى الآخر.

وقال ناكانو: "هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لإثبات أن التهاب دواعم السن يساهم في التليف الأذيني بطريقة سببية وأن العناية باللثة يمكن أن تغير التليف، أحد أهدافنا هو تأكيد أن التهاب دواعم السن هو عامل خطر قابل للتعديل للرجفان الأذيني ولتعزيز مشاركة أخصائيي الأسنان في إدارة الرجفان الأذيني الشامل، يعد التهاب دواعم السن هدفًا سهل التعديل مع تكلفة أقل بين عوامل خطر الرجفان الأذيني المعروفة، قد يعود تحقيق سلسلة الدراسة هذه بالفوائد على العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم ".