ختام الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادى والعلمى

كتب محمد أسعد

اختتمت اليوم الأربعاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، المنعقدة ببودابست عاصمة المجر، برئاسة وزارة التعاون الدولي، عن الجانب المصرى، ووزارة الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى، وذلك فى ضوء المباحثات المستمرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات ذات الأولوية.

وخلال الاجتماعات التى استمرت على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، ناقش وفدا الخبراء من الجانبين سبل تعزيز التعاون المشترك، وإتمام الاستعدادات النهائية لانعقاد اللجنة المشتركة على المستوى الوزارى، وكذلك صياغة الوثائق وبروتوكولات التعاون التى سيتم التوقيع عليها خلال فعاليات انعقاد اللجنة الوزارية غدًا الخميس، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى، كما تطرقوا إلى مناقشة الاستعدادات لانعقاد منتدى الأعمال المصرى المجري.

وترأس الوفد المصرى فى اجتماعات الخبراء شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولى للإشراف على التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، وضم الوفد المصرى ممثلين عن 20 جهة وطنية هى وزارات الخارجية، والتجارة والصناعة، والصحة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والتعليم العالى والبحث العلمى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتضامن الاجتماعى، والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضى، إلى جانب والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الدواء المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال.

بينما ترأس الجانب المجرى مارتينا كاشنياك- رئيس وفد الخبراء عن الجانب المجرى، بوزارة الخارجية والتجارة، وضم ممثلين عن وزارات الزراعة، والتشييد والنقل، والدفاع القومى، والداخلية، والتنمية الاقتصادية، وكذلك السفارة المجرية بالقاهرة، والوكالة المجرية لدم الصادرات، والبنك المجرى للتصدير والاستيراد، والغرفة المجارية للتجارة والصناعة، وغيرهم.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى، تعمل فى إطار الدور المنوط بها، على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وفى ضوء ذلك تتولى الوزارة الإعداد والتحضير للجان المشتركة مع الدول والتى تعد إحدى الآليات الفعالة لفتح آفاق التعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات.

وتتولى وزارة التعاون الدولى الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.

وتعتبر العلاقات المصرية المجرية علاقات تاريخية، حيث تعد مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر وبدأ تبادل العلاقات الدبلوماسية عام 1928، وتم افتتاح سفارة مصر فى بودابست عام 1957، وعقب انضمام المجر للاتحاد الأوروبى عام 2004 وقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادى الجديد فى عام 2007، الذى بموجبه تم عقد ثلاث دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى الأولى فى نوفمبر 2008 فى القاهرة، والثانية فى يونيو 2015 فى بودابست، والثالثة بالقاهرة فى عام 2018.