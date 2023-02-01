جامعة الإسكندرية تحصد 18 ميدالية فى بطولة الشهيد الرفاعى للتايكوندو

الإسكندرية أسماء على بدر

فازت جامعة الإسكندرية على 18 ميدالية ذهبية وفضيه وبرونزية في بطولة الشهيد الرفاعي للتايكوندو في نسختها الـ 50 طلبة وطالبات للجامعات والمعاهد العليا المصرية والتي استمرت لثلاثة أيام متتالية وذلك بالتعاون بين الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات وجامعة حلوان .

وأقيمت البطولة بصالة جامعة حلوان بمدينة القاهرة بمشاركة 25 جامعة ، بإجمالي عدد المشاركين 236 طالب وطالبة، وأسفرت نتائج البطولة لجامعه الإسكندرية عن 4 ميداليات ذهبية 5 ميداليات فضية، 9 ميداليات برونزية وذلك تحت رعاية المدير الجهاز الفني لمنتخب جامعة الإسكندرية

الكابتن محمود عبد الجواد هارون، والمدرب كابتن محمد فتحي.

وجاءت تفاصيل المسابقة فى بطولة البومزا: الطالب سيف الدين اسلام (جامعة الإسكندرية)، الطالب عبدالله محمد حسن (جامعة الإسكندرية)، ميزان تحت 54 المركز الثاني، الطالب محمد رجب "تربية رياضية"، المركز الثالث الطالب زياد إ سلام (جامعة الإسكندرية)

وجاءت نتيجة البطولة ميزان تحت 58 كيلو المركز الثاني الطالب آمر محمد ميزان تحت 63 كيلو المركز الثاني الطالب أحمد مجدي (كليه التربيه الرياضيه)، ميزان تحت 80 كيلو:ميزان تحت 87 كيلو المركز الاول الطالب عبدالرحمن فوزي.