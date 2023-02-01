ترامب يلجأ لـ"الحصانة الدستورية" 400 مرة فى استجواب خاص بملف الضرائب.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يوثق استجواب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية ضرائب، يعود إلى تاريخ 10 أغسطس الماضي، وذلك أمام المدعية العامة بولاية نيويورك ليتيا جيمس.

وظهر ترامب في مقطع الفيديو مرتديا بدلة زرقاء داكنة ورابطة عنق حمراء ودبوسًا يرفع العلم الأمريكي، ووفقا لشبكة سي بي اس، أجاب ترامب بـ "نعم" عندما سألته جيمس عما إذا كان على دراية بقواعد الإدلاء بشهادته. ولكن مع بدء التساؤل حول موارده المالية بشكل جدي ، استند الرئيس السابق - والمرشح الآن لنفس المنصب - إلى التعديل الخامس واستمر في القيام بذلك لمدة أربع ساعات تقريبًا.

تم تضمين نصوص أجزاء من إفادات ترامب كمستند قدمه مكتب المدعي العام في نيويورك في 13 أكتوبر في الدعوى القضائية ضد ترامب وثلاثة من أبنائه وشركته بقيمة 250 مليون دولار. لم تعد تلك الأجزاء من شهادة ترامب سرية بمجرد تقديم العرض.

وبمجرد الانتهاء من الأسئلة الأولية، مُنح ترامب فرصة لقراءة بيان مُعد في السجل، وبدأ بعبارة مألوفة: "هذه أعظم مطاردة ساحرة في تاريخ بلدنا". ووصف جيمس بأنها "المدعي العام المنشق والخارج عن السيطرة" واتهمها بأن لديها دوافع سياسية لتحقيقات مكتبها في ممارساته المالية.

وقال ترامب في فيديو الإيداع: "هذا الأمر برمته غير عادل أي شخص في موقفي لا يأخذ التعديل الخامس سيكون أحمق ، أحمق مطلق" ، مضيفًا أنه بناءً على نصيحة المحامي ، "أرفض بكل احترام الإجابة على الأسئلة في إطار الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن بموجب القانون. دستور الولايات المتحدة.

وتابع: "ستكون هذه إجابتي على أي أسئلة أخرى".

ووفقا لتقرير الشبكة الأمريكية، فعل ترامب ذلك أكثر من 400 مرة خلال المقابلة الكاملة ، وفقًا لبيان محكمة نيويورك للنائب العام وبعد انتهاء الإفادة ، أصدر ترامب بيانًا عامًا قال فيه إنه مارس حقه في التعديل الخامس (المادة 5) ورفض الرد.

ومن المقرر أن تحال القضية المدنية للمدعي العام لنيويورك إلى المحاكمة في 2 أكتوبر وقد رفض القاضي في تلك القضية المحاولات المتكررة من جانب محامي ترامب لتأجيل ذلك التاريخ إلى الوراء.