بوتين يقيل يورى أفيريانوف النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسى

كتب سمير حسنى

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا بإقالة وري أفيريانوف النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

فى وقت سابق، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القوات الأمريكية في ألمانيا بأنها قوات احتلال من الناحية القانونية والفعلية، منوها بأن ألمانيا والاتحاد السوفيتي السابق أبرما بشكل قانوني معاهدة إنهاء الاحتلال بعد الحرب العالمية الثانية.



وقال الرئيس الروسي - "إن أكبر دولة في أوروبا والعملاق الاقتصادي، جمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد السوفيتي أبرما بشكل قانوني معاهدة إنهاء الاحتلال، فبعد الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا مقسمة إلى 4 قطاعات، الأمريكية والبريطانية والفرنسية والسوفيتية".

وأضاف: "لقد قام الاتحاد السوفيتي بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء وضع تواجده في ألمانيا، ولكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك قانونيا وفعليا، وهناك قوات احتلال أمريكية على أراضي ألمانيا".

وتابع: "كانت القوات السوفيتية في النمسا، ولكنها غادرت طواعية، وكانت روسيا بصفتها وريثة الاتحاد السوفيتي بمثابة الضامن لدستور جمهورية النمسا وضامن لوضعها المحايد"، لافتا إلى أن الوضع بالنسبة إلى الدول الأوروبية الأخرى كان معقدا.