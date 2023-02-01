بوادر اتفاق بين لندن وبروكسل حول برتوكول أيرلندا الشمالية بعد "بريكست"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق بشأن الجمارك على أمل أن يقترب الجانبان من إنهاء النزاع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

ويقال إن بروكسل قبلت خطة بريطانية من شأنها تجنب الفحوصات الروتينية للبضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية في اختراق كبير في الخلاف المستمر.

وتستند الاتفاقية إلى مقترحات للممرات الخضراء والحمراء التي ستشهد تدفق البضائع دون عوائق من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية ، بينما ستشهد البضائع المعدة للتصدير إلى جمهورية أيرلندا عمليات فحص في موانئ أيرلندا الشمالية ، وفقًا لصحيفة "ذا تايمز".

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر حكومية أيضًا أن بروكسل قدمت تنازلات بشأن اختصاص محكمة العدل الأوروبية ، وهي نقطة شائكة رئيسية في المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولأول مرة ، أقرت بأن محكمة العدل الأوروبية لا يمكنها الحكم في قضايا أيرلندا الشمالية إلا إذا تمت إحالة القضية من قبل المحاكم هناك.

ومع ذلك ، أشار مصدر من مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) إلى أن الادعاء بإبرام صفقة لا يعكس حقيقة الوضع الحالي للمحادثات.

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالية (FCDO) إلى أن تقرير الصحيفة كان تخمينيًا ، قائلاً إن المسئولين ما زالوا يشاركون في "محادثات استطلاعية مكثفة" مع بروكسل ورفضوا استباق المناقشات.

وذكرت صحيفة "التايمز" أنه بينما يبدو أنه تم "الانتهاء" من عنصر الجمارك ، فإن دور محكمة العدل الأوروبية وتفاصيل الترتيبات البيطرية لم يكن كذلك.

ولا يزال يتعين التفاوض على اتفاقية منفصلة بشأن صادرات اللحوم والحيوانات الحية إلى أيرلندا الشمالية ، حيث ورد أن المملكة المتحدة مستعدة للموافقة على الحفاظ على المعايير البيطرية للاتحاد الأوروبي بشأن البضائع المتجهة إلى المقاطعة.