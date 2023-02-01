المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد الأفريقي يعقد ندوة عن التنمية المستدامة

كتب: أحمد جمعة

شارك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع الاتحاد الأفريقي في الندوة المرئية المعنونة "تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية ودورها في دفع عجلة التنمية المستدامة في إفريقيا" المنظمة من قبل عدد من منظمات المجتمع المدنى الأفريقية على هامش منتدى الشراكة لعام 2023 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

وتحدث السفير عمرو الجويلى المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى في الجلسة الافتتاحية، مبرزاً السياق الزمنى الهام الذى تجرى فيه الندوة حيث يشهد العام الحالي الاحتفال بالذكرى الستين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية بعدما شهد العام الماضى الاحتفال بالذكرى العشرين لإنشاء الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى قيام المنظمة القارية بتقييم الخطة العشرية الأولى وتصميم الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063 الأفريقية.

وأضاف أن العام الحالي سيشهد أيضاً العديد من العمليات التفاوضية متعددة الأطراف المترابطة بدءاً بالاجتماع رفيع المستوى الثامن لمنتدى التعاون الإنمائي كل سنتين في مارس، يليه المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في يوليو، ثم قمة أهداف التنمية المستدامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وعرض "الجويلى" للإطار بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتنفيذ جدول أعمال 2063 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيراً إلى أن المؤتمر السنوي السادس للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الذى عقد ديسمبر الماضى أكد التزام المنظمتين بالتكامل الأفقي والرأسي والتنسيق لمواءمة العمل بينهما نحو تنفيذ أجندة 2063 وخطة 2030 مع التركيز على الطاقة والأمن الغذائي والعمل المناخي وتمويل التنمية والحوكمة.

وطالب المستشار الاستراتيجي بالمفوضية الأفريقية بأجندة استشرافية تشمل حشد وتنظيم المجتمع المدني الأفريقي ذى الوضعية استشارية بالأمم المتحدة بغية إبراز أجندة 2063 في قمة التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل.

وشملت الندوة كلمات للمجتمع المدنى الأفريقي ممثلا "أيمن عقيل" الرئيس التنفيذي "لمجموعة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" و"عبد الرحمن باشا" ممثلاً عن شركاء من أجل الشفافية ، عضوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي برئاسة "خالد بودالي".



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