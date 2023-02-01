السكر 16 جنيها والزيت 40.. جولة داخل معرض السلع الغذائية المخفضة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

رصدت كاميرا اليوم السابع أسعار السلع الغذائية داخل معرض للسلع الغذائية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث امتد المعرض على مساحة كبيرة مع توفير كافة السلع الغذائية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والدقيق بأسعار مخفضة.

وتنوعت الأسعار بدءا من 40 جنيها للزيت حيث تم عرض عدة أنواع 800 مل بـ 40 جنيها وكذلك الأحجام الكبيرة 2 ونصف لتر بـ 95 جنيها، بالإضافة إلى الأرز الذى بدأت أسعاره من 15 جنيها للكيلو، وذلك حسب نسبة الكسر المدونة على الاكياس فكلما زادت نسبة الكسر قل السعر بالإضافة إلى عبوات 5 كيلو بـ 70 جنيها حتى 85 جنيها، العدس 40 جنيها الكيلو.

كما تم عرض أنواع مكرونة تبدأ من 8جنيهات بمختلف الأنواع وكذلك عروض على اكياس المكرونة الكيلو وكذلك أسعار السكر التى بدأت من 16 جنيه بالإضافة إلى السمن التى تنوعت أنواعه ليبدأ من 95 جنيها كما يوجد أنواع مختلفة منه فى عبوات متنوعة.

كما اشتمل المعرض على وجود تخفيضات على الفول والصلصة والخل والدقيق التى تنوعت أحجامه ليبدأ من كيلو حتى 22 كيلو ويبدأ من سعر 18 جنيها.

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون، إن المحافظة بدأت بصورة فعلية منذ عدة أسابيع فى إقامة معارض "أهلا رمضان" بالإضافة إلى الشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى نظاق المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة والداخلية ووزارة التموين والغرف التجارية وبعض المبادرات المجتمعية بالمحافظة إلى جانب السيارات المتنقلة التى تجوب المحافظة والتى توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل لأكثر من 25% حسب كل سلعة خاصة السلع الاستراتيجية كالأرز والزيت والسكر.

وأكد محافظ المنوفية، على أنه تم إقامة 84 معرضا وشادرا لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتوفير 13 سيارة متنقلة موزعة بدائرة المحافظة لتلبية احتياجات ومتطلبات الداخلية لتوريد 1165 طنا من الأرز لبيعهم بأسعار مخفضة بكافة الشوادر وجارى توريد 1908 أطنان أرز شعير سيتم ضخهم أمام المواطنين عقب الانتهاء من تبييضهم.

وأضاف محافظ إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة مع الجمعيات الأهلية لتقديم كراتين وشنط مواد غذائية بالمجان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعى.

وشدد محافظ المنوفية، على استمرار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة مدى توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه خلال النصف الأول من يناير الجارى تم تحرير 1777 محضرا تموينيا خلال حملات مكبرة بنطاق المحافظة.

وأكد محمد موسى رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بمحافظة المنوفية، أنه بالتنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تم فتح 10 معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك فى إطار محاربة الغلاء بمحافظة المنوفية.

وأضاف موسى لـ"اليوم السابع"، أنه تم فتح 10 معارض بمدن وهى شبين الكوم، مدينة السادات، مدينة بركة السبع، مدينة تلا، مدينة منوف.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بمحافظة المنوفية، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم فتح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة، لتخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.



معرض السلع الغذائية المخفضة بالمنوفية (1)



معرض السلع الغذائية المخفضة بالمنوفية (2)



معرض السلع الغذائية المخفضة بالمنوفية (3)



معرض السلع الغذائية المخفضة بالمنوفية (4)