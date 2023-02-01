اليوم السابع
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الأوقاف تنشر أسماء المرشحين لوظيفة إمام وطالبتهم بالتوجه للكشف الطبى

الأربعاء، 01 فبراير 2023 09:20 م
الأوقاف تنشر أسماء المرشحين لوظيفة إمام وطالبتهم بالتوجه للكشف الطبى وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
كتب لؤى على

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نشرت وزارة الأوقاف أسماء المرشحين لوظيفة إمام وطالبتهم بالتوجه للكشف الطبي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات، كما حددت أرقاما هاتفية للاستفسار عن موعد الكشف المحدد لكل منهم من الأرقام التالية (01015470967 / 01095342248)، ما لم يكن قد تم الاتصال بالمرشح من قبل المختصين بالوزارة.
 
 
1. أحمد عبد الحميد يوسف محمد طه - الإسكندرية
2.  أحمد محمد جابر محمد - الإسكندرية
3.  أحمد محمد محمد عبد ربه - الإسكندرية
4.  أسامة خميس مصطفى جمال الدين - الإسكندرية
5.  خالد سيد عبد الحميد عبد الوهاب - الإسكندرية
6.  سعد عبد الفتاح سعد إبراهيم - الإسكندرية
7.  عبد الرحيم محمد عبد الرحيم عبد العال - الإسكندرية
8.  علي أحمد محمود أحمد - الإسكندرية
9.  عمرو إبراهيم أحمد الرفاعي - الإسكندرية
10.  عمرو محمد عبد السلام عبد الله - الإسكندرية
11.  وليد محمد عبد الرازق جويده - الإسكندرية
12.  مؤمن عادل مصطفى محمود - الإسكندرية
13.  أحمد نصر فتح الله نصر - الإسكندرية
14.  عبد الرحمن أشرف أحمد عبد المجيد - الإسكندرية
15.  محمد صابر عبد الحميد محمد إبراهيم - الإسكندرية
16.  مصطفى علي حمدي محمد عبد الجواد - الإسكندرية
17.  محمود عامر السيد عامر - الإسكندرية
18.  أحمد سعيد أحمد حسنين - الإسماعيلية
19.  محمد قاسم عبد الحميد عبد العزيز - الإسماعيلية
20.  محمد علي عبد العظيم السيد - الإسماعيلية
21.  محمد حسين محمد حسين حسن - الإسماعيلية
22.  أحمد عامر عطيتو عامر - أسوان
23.  بشير مدني بشير محمد - أسوان
24.  محرم ابو العباس علي حسين - أسوان
25.  محمد علاء الدين كمال محمد - أسوان
26.  حسين محمد هاشم عبد الله - أسوان
27.  عبد الرحمن ضيفي أحمد محمود - أسوان
28.  مصطفى أحمد محمد علي - أسوان
29.  وائل عبد السلام عبد المجيد محمود - أسوان
30.  عبد الرحمن سيد أحمد جمعه - أسوان
31.  عبد الرحمن مصطفى خليل محمد - أسوان
32.  أحمد إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم - أسيوط
33.  بكر محمد المؤمن بكر عبد الظاهر - أسيوط
34.  خالد طه محمود محمد - أسيوط
35.  محمد عادل عبد العظيم محمد - أسيوط
36.  إبراهيم بدراوي دياب نايل - أسيوط
37.  إسلام جمال حجاب عليوه - أسيوط
38.  بدر عبد الرؤوف عبد الرحيم علي - أسيوط
39.  حسين أحمد مرزوق محمد - أسيوط
40.  عبد الرحمن ربيع عبد الرحمن سلطان - أسيوط
41.  عبد الرحمن محمد محمود علي - أسيوط
42.  عبد الكريم حسانين محمد حسانين - أسيوط
43.  عمر محمود أحمد خضر - أسيوط
44.  محمد أحمد محمود محمد - أسيوط
45.  محمد المهدي مبروك عبد العظيم أحمد - أسيوط
46.  محمد صلاح علي عبد السلام الاشقر - أسيوط
47.  محمد عادل عبد الرحمن علي - أسيوط
48.  محمود سعد عبد الرحمن أحمد - أسيوط
49.  محمود علم محمد محمد - أسيوط
50.  معتز حسين عبد الحفيظ فرج - أسيوط

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