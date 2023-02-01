اعرف أبرز القضايا على طاولة اجتماع الحكومة برئاسة مصطفى مدبولى.. إنفوجراف

عقب اجتماع مجلس الوزراء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، استعرض خلاله بعض الملفات الاقتصادية.

وفي مستهل حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء استعرض اليوم عددا من الموضوعات التي تندرج تحت إطار جهود الدولة لدفع عجلة الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.

- التنسيق مع البنك المركزى لضمان استمرار خروج السلع من الموانئ

- الحكومة حريصة على الجلوس مع كل الجهات الإنتاجية خاصة الصناعية لحل المشاكل التى تواجهها

- هناك تحديات تواجه القطاع العقارى فى ضوء زيادة أسعار مستلزمات البناء

- أصدرنا قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقارى وأهمها:

• مد المدد الزمنية للمشروعات بنسبة 20% من مهلة التسليم

• ترحيل الأقساط المستحقة لنفس المدد لتقليل الضغط الواقع عليها

- الدولة تعلم الفجوة الدولارية وتتحرك من خلال خطة الترشيد الإنفاقى ودعم الاستثمار الخارجى المباشر وموضوع الطروحات

- طرح الشركات فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى بهدف مشاركة أكثر للمواطنين والقطاع الخاص فى التنمية

وتملك جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة

- الإعلان عن خطة الطروحات فى البورصة الأسبوع المقبل

- طرح أكثر من 20 شركة فى البورصة خلال 2023

- الموافقة على إصدار 4 رخص ذهبية جديدة

- الهدف من الرخص الذهبية هو تمكين القطاع الخاص من زيادة الأنشطة وخلق فرص عمل جديدة