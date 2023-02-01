اعترافات متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالقاهرة: سرقناها بأسلوب كسر الكالون

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر بالقاهرة ، اعترافا بإرتكاب الواقعة بأسلوب كسر الكالون وفروا هاربين.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من شخص باكتشافه كسر كالون باب شقته، وبعثرة محتوياتها وسرقة (مـبلغ مالى - 3 ساعات يد – مشغولات ذهبية) من داخلها.

عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصان "لهما معلومات جنائية".

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر قلب الكالون"، وتم بإرشاد أحدهما ضبط جزء من المبلغ المالى المُشار إليه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، كما تم بإرشاد المتهم الآخر ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنه وباقى المسروقات، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.