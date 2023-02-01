"إيت للتطوير العقارى" و "جاب الله جروب" يتعاونان لتطوير مشروع Revolve Mall باستثمارات 2.5 مليار جنيه بالقاهرة الجديدة

وقعت شركتي إيت للتطوير العقاري وجاب الله جروب عقد تعاون مشترك لتطوير مشروع Revolve Mall بمنطقة المستثمرين الشمالية فى قلب مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تتخطي إلى 2.5 مليار جنيه.

ومن جانبه قال عمر السعداوي رئيس مجلس إدارة شركة إيت للتطوير العقاري، إن التعاون مع مجموعة جاب الله جروب يأتي ضمن خطة الشركة فى التوسع فى محفظة مشروعاتها العقارية فى السوق المصري من خلال الإعلان عن مشروع Revolve Mall لتقديم مول فريد من نوعه يوفر حلولاً مبتكرة فى أميز المناطق بمدينة القاهرة الجديدة، لتلبية احتياجات السوق المصري.

وأوضح أن التعاون بين الشركتين لضمان تنفيذ مشروع فريد من نوعه ليكون علامة مميزة فى مدينة القاهرة الجديدة لجذب أكبر عدد من العملاء والزوار، مشيراً أن شركة إيت للتطوير العقاري تهدف إلى تسويق المشروع بشكل مختلف ليصل إلى كافة الشرائح البيعية المختلفة لخدمة سكان وزوار مدينة القاهرة الجديدة، وذلك ياستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية والتسويقية الجديدة والمبتكرة، وتقوم "جاب الله جروب" بتنفيذ أعمال الإنشاءات والمقاولات، حيث نجحت حتى الآن فى تنفيذ ما يقرب من 80% من أعمال الإنشاءات بالمول.

وكشف محمد عبدالفتاح المدير التنفيذي لشركة إيت للتطوير العقاري، عن توجه الشركة فى تحقيق رغبات العملاء فى توفير وحدات مناسبة ومتنوعة تضاهى كبرى المشروعات والمنتجات العقارية المقدمة لعملائنا، وذلك من خلال التوقيع مع كيان كبير مثل مجموعة جاب الله جروب، لتقديم مول فريد من نوعه يوفر حلولاً مبتكرة فى السوق العقاري.

وأوضح أن مشروع Revolve Mallعبارة عن مول إداري تجاري فندقي، يقام على مساحة 15 ألف متر مربع، بمنطقة المستثمرين الشمالية ويقع مباشرة علي محور التحرير الذي يربط طريق النصر بمحور التسعين الشمالي، ويضم 250 وحدة، منهم 36 وحدة تجاري، و 152 وحدة إداري، و 62 وحدة فندقي، مشيراً إلى أن الشركة تؤمن بأهمية الالتزام بمعايير الجودة والاهتمام بالحفاظ على البيئة والتحول نحو البناء المستدام لتوفير أهم متطلبات العملاء.

وقال محمد عبدالفتاح ، إن المشروع يُعد امتداد وترجمة للفكر الفلسفي الذي قامت عليه بالاساس شركة إيت للتطوير العقاري كإحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى، والمتعلق بتحقيق اعلى مفاهيم الاستدامة، والعمل على ادارة الوقت واستغلال المساحات وتوفير كافة الامكانيات من أجل خلق مجتمع متناغم ومرن يحقق أعلى معدلات الإنتاجية للعملاء، وتعظيم مفهوم المباني الذكية.

ومن جانبه قالت داليا جاب الله رئيس مجلس إدارة مجموعة جاب الله جروب، إن مشروع Revolve Mall يعتمد على أحدث تكنولوجيات الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيات العالمية الصديقة للبيئة، والتكنولوجيات الخضراء، كما تعتمد أفضل الخامات، والتصميمات الأحدث، بالإضافة إلى أحدث وسائل الأمان الصناعي.

وأوضحت أن المشروع سُيعد من أهم المشروعات الإدارية التجارية العملاقة والمتميزة من حيث التصميمات المعمارية والخدمات المميزة التى ستكون إضافة فى سجل الشركة الحافل بمشروعات متميزة، حيث تعتمد رؤية الشركة على تنفيذ أعمالها بفكر مبتكر وعلى أعلى مستوى لعدد من المشروعات العقارية من خلال كوادر بشرية مؤهلة ومدربة بحرفية شديدة على انجاز وتطوير الاعمال بشكل متميز جداً.

وأشارت أن المشروع يقدم عدداً من الخدمات الخاصة بأعمال التصميمات المعمارية والتصميمات الداخلية وتصميم اللاند سكيب وكافة أعمال التشطيبات بجانب التشييد والبناء كنوع من التنوع والتميز لتحقيق التكامل فى مجال البناء والتشييد وفقا لأعلى المعايير المواصفات الحديثة للبناء والتى تتماشى مع فكرة التنمية المستدامة وإنشاء مبانى ذكية صديقة للبيئة وفقا لاستراتيجية وتوجهات الدولة.