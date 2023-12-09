اليوم السابع
Ads
السبت، 09 ديسمبر 2023 06:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

8 أهداف لقمة الاقتصاد الأزرق.. مصر تستضيف مؤتمر "اتفاقية برشلونة" 2025

السبت، 09 ديسمبر 2023 05:00 ص
8 أهداف لقمة الاقتصاد الأزرق.. مصر تستضيف مؤتمر "اتفاقية برشلونة" 2025 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستضيف مصر خلال عام 2025 مؤتمر اتفاقية برشلونة cop24، التي تمت إعادة تسميتها "اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط"، حيث سيتم استعراض الجهود المصرية، وخطتها حماية النظم البيئية في البحر المتوسط وفي المنطقة الساحلية، وهو ما يسمى بخطة "الاقتصاد الأزرق"، التي تضمنت العديد من المشروعات في هذا المجال، وتتطلب حشد تمويلات هائلة، حيث ان  العديد من البحيرات المصرية متصلة بالبحر المتوسط، وتعد جهود حماية هذه البحيرات والحفاظ على ثرواتها الطبيعية ونظمها البيئية، من بين الملفات التي تحرص مصر على عرضها أمام المؤتمر المقبل CO24.
 
يركز مؤتمر اتفاقية برشلونة الذى تستضيفة مصرcop24، على مجموعة من القضايا والملفات الرئيسية خلال الفترة الراهنة، أهمها مبادرة إعلان البحر المتوسط صديقاً للبيئة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط، سواء بين الدول الأوروبية في شمال المتوسط،  والدول العربية في الجنوب.
 
وهناك 8 أهداف رئيسية لاتفاقية برشلونة الخاصة بالمناطق الساحلية للدول المطلة على البحر المتوسط وهى:
 
1- تقييم التلوث البحري ومكافحته.
2-  ضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية.
3-  دمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4- حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه.
5-  القضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان برياً أو بحرياً.
6- حماية التراث الطبيعي والثقافى للمجتمعات.
7-  تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.
8- المساهمة في تحسين نوعية الحياة.






البيئة

الاقتصاد الاخضر

اتفاقية برشلونة

البحر المتوسط

تلوث البحر

قمة برشلونة



الموضوعات المتعلقة

مصر تقود إقليم البحر المتوسط لحماية البيئة.. ياسمين فؤاد: استضافة اتفاقية برشلونة 2025 فرصة واعدة للتعاون.. وصياغة مبادرة متوسطية تراعى الاحتياجات الإنسانية وتحقق استدامة نوعية الحياة

السبت، 02 ديسمبر 2023 06:00 ص

البيئة: اتفاقية برشلونة ستبرهن للعالم أهمية الاقتصاد الأزرق فى حماية البحر المتوسط

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 01:54 م

جهاز شئون البيئة: مصر تلعب دورا إقليميا فى الحفاظ على البيئة الساحلية

الخميس، 26 يناير 2023 01:40 م

"شباب بتحب مصر" تشارك بالقمة العشرين لاتفاقية برشلونة للأمم المتحدة للبيئة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة