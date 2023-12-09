8 أهداف لقمة الاقتصاد الأزرق.. مصر تستضيف مؤتمر "اتفاقية برشلونة" 2025

كتبت منال العيسوى

تستضيف مصر خلال عام 2025 مؤتمر اتفاقية برشلونة cop24، التي تمت إعادة تسميتها "اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط"، حيث سيتم استعراض الجهود المصرية، وخطتها حماية النظم البيئية في البحر المتوسط وفي المنطقة الساحلية، وهو ما يسمى بخطة "الاقتصاد الأزرق"، التي تضمنت العديد من المشروعات في هذا المجال، وتتطلب حشد تمويلات هائلة، حيث ان العديد من البحيرات المصرية متصلة بالبحر المتوسط، وتعد جهود حماية هذه البحيرات والحفاظ على ثرواتها الطبيعية ونظمها البيئية، من بين الملفات التي تحرص مصر على عرضها أمام المؤتمر المقبل CO24.

يركز مؤتمر اتفاقية برشلونة الذى تستضيفة مصرcop24، على مجموعة من القضايا والملفات الرئيسية خلال الفترة الراهنة، أهمها مبادرة إعلان البحر المتوسط صديقاً للبيئة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط، سواء بين الدول الأوروبية في شمال المتوسط، والدول العربية في الجنوب.

وهناك 8 أهداف رئيسية ل اتفاقية برشلونة الخاصة بالمناطق الساحلية للدول المطلة على البحر المتوسط وهى:

1- تقييم التلوث البحري ومكافحته.

2- ضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية.

3- دمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

4- حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه.

5- القضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان برياً أو بحرياً.

6- حماية التراث الطبيعي والثقافى للمجتمعات.

7- تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.

8- المساهمة في تحسين نوعية الحياة.