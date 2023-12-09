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71 شهيدا و160 مصابا إثر العدوان على المحافظة الوسطى فى غزة

السبت، 09 ديسمبر 2023 09:25 ص
71 شهيدا و160 مصابا إثر العدوان على المحافظة الوسطى فى غزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط 71 شهيدا و160 مصابا خلال 24 ساعة، جراء العدوان الإسرائيلي على المحافظة الوسطي في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 17 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.

 

 







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