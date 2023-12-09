55 ألف منتفعة فى المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، عن الانتهاء من فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، التى بدأت من 2 ديسمبر حتى 6 ديسمبر 2023، فى 5 إدارات (طوخ- شبين القناطر – العبور- قليوب – القناطر الخيرية)، والتى تم خلالها تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك ضمن مبادرة 100 يوم صحة، التى يتم تنفيذها تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وقال وكيل وزارة الصحة، أن هذه الحملة تأتى فى إطار توجيهات وزير الصحة والسكان، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابى على صحة الأم والطفل ورفع وعى المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجاناً عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

ومن جانبها ذكرت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالقليوبية، أنه تم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحى لعدد 54514 منتفعة.

كما أشارت، إلى أنه تم عمل عدة ندوات على مدار الحملة فى مختلف الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة عن العُمر الانجابى والصحة الإنجابية، ومرحلة المراهقة والتعامل معها كمرحلة سنّية وليست مُشكله اُسرية، وحملة 100 يوم صحة ومُبادرتها بالغة الأهمية، ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، والفحص الذاتى للثدى، وخطورة الزواج المُبكر، وختان الإناث وآثاره السلبية النفسية والجسدية، ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول وتنظيم الأسرة من أجل حياة أفضل فى جميع المجالات الصحية والتعليمية وغيرها، وذلك لزيادة الوعى الصحى لدى المنتفعات سواء فى الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة، مما أسفر عن تحويل عدد من الحالات الجديدة والمُترددة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول.



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الفرق الطبية بالقليوبية