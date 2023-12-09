اليوم السابع
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500 جنيه غرامة للممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.. بحكم القانون

السبت، 09 ديسمبر 2023 01:00 ص
500 جنيه غرامة للممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.. بحكم القانون الهيئة الوطنية للانتخابات
سمر سلامة

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يغرم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، لمن لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية، حيث نصت المادة (57) على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وتعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقا دستوريا، حيث أكدت المادة 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.







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اليوم السابع بلس




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