5 قوافل طبية لخدمة الناخبين بأنحاء محافظة دمياط.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

وجهت إدارة القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بدمياط عيادات متنقلة تأمين طبى (عيادات قوافل طبية) بعدد 5 عيادات بخمس مواقع بمحافظة دمياط ، وذلك بناء على تكليف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

علي أن تكون العيادات بها سائق مقيم طوال فترة الانتخابات بالعيادة ويتواجد طبيب وتمريض بالعيادات طوال اليوم من 9 صباحا حتى 9 مساء بكل موقع العيادة بها أدوية طوارئ وإسعافات أوليه لحالات الطوارئ سواء من المواطنين المتوافدين للإدلاء بأصواتهم أو لجان الإشراف على الانتخابات من القضاة أو قوات التأمين من والعيادات تقدم خدماتها مجانا.

وذلك علي النحو التالي : عدد 2عيادة رقم 1 تأمين طبى بمدينة دمياط لجنة معهد الفتيات بالأعصر المعهد الدينى الأزهرى، وعيادة رقم 2 دمياط أمام لجنة مدرسة اللوزى الثانوية بنات، ومركز كفر سعد لجنة مدرسة المدينة المنورة الإبتدائية بكفر سعد، ومركز فارسكور لجنة مدرسة شجرة الدر الإعدادية بفارسكور، مركز الزرقا لجنة مدرسة إمام ناصف الثانوية بالزرقا.