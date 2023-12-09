10 نصائح للتقليل من استخدام الورق حفاظا على البيئة.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوي

تعد قضية المخلفات وتراكماتها من القضايا البيئية الرئيسية، التى توليها الدولة أهمية خاصة، منذ اصدار قانون تنظيم المخلفات، وانطلاقا من توجه الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة خاصة أن صناعة الورق تقوم فى المقام الأول على قطع الأشجار ، حيث أكد تقريرا صادر عن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن هناك 200 مليون شجرة تقطع يوميًا من أجل صناعة الأوراق فى العالم ، و يكون مصيرها سلات القمامة ، وتحمل الدولة ملايين الجنيهات لرفعها من الشوارع،

تحت شعار "من أجل التحول نحو اللاورقية"، أصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء عبر صفحته الإلكترونية عدد من الإنفوجراف تحت عنوان وداعًا لأكوام الأوراق المتراكمة ضمت عدد من النصائح لتقليل استخدامك من الأوراق سواء في المنازل أو مكاتب العمل، واستبدالها بمجموعة من الأدوات أو التطبيقات الإلكترونية، مؤكدا أن متوسط استهلاك الموظف من الورق يصل لحوالى 10 آلاف ورقة سنويا، ويكون متوسط تكلفته مايقرب من 80 دولارًا سنويًا، و أن 75% من الأوراق المستخدمة في المكاتب مصيرها سلة المهملات، كما ضم الانفوجراف عدد من النصائح للحد من استخدام الورق.

وقدم المركز 10 نصائح للحد من استخدام الورق...

أولا: ضرورة جمع كافة المستندات الورقية، وتحويل الأوراق الضرورية لنسخ رقمية على جهاز الكمبيوتر أو هاتفك المحمول .

ثانيا: ضرورة استخدم بعض التطبيقات الإلكترونية الآمنة للإرسال لتسهيل القيام بالمهام الإدارية دون الحاجة للطباعة.

ثالثا: ضمت نصائح مركز المعلومات ضرورة استخدم طابعة واحدة تكون متعددة الوظائف؛ لتوفير الطاقة.

رابعا: أن تكون الطباعة للضرورة فقط للتقليل من إهدار الورق.

خامسا: أن تكون كافة الفواتير إلكترونية بدلا من الورقية.

سادسا: أن يتم استخدم التطبيقات الإلكترونية لتنزيل الكتب بدلا من شراؤها.

سابعا: ضرورة استخدام خاصية الباركود بدلا من طباعة الكروت الشخصية.

ثامنا: عمل توقيعات إلكترونية آمنة بديل عن التوقيع الورقى التقليدى.

تاسعا: استخدام الأكواب متعددة الاستخدام بدلا من الأكواب الورقية.

عاشرا: لابد من إعادة تدوير الأوراق وعمل صناعات قائمة عليها لإعادة إنتاج الورق مرة أخرى كعجينة الورق وتشكيلاتها.