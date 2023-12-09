وكيل صحة سوهاج يتفقد سير عمل المستشفيات استعدادا للانتخابات الرئاسية

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور احمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور محمد عبد الفتاح مدير المكتب الفني ومحمد جلال مدير العلاقات العامه والإعلام والمنسق الإعلامي لوزارة الصحة بسوهاج مستشفيات مراكز جنوب المحافظة ،حيث تفقد وكيل وزارة الصحة والوفد المرافق له له مستشفي برديس المركزي بالبلينا مشدداً علي الإلتزام التام بأماكن عمل الأطقم الطبية والفنية وخاصة بأقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة والإطمئنان من توافر الأدوية والمستلزمات وأرصدة بنك الدم.

كما تفقد أيضا مستشفى جرجا العام مشيداً بتواجد الأطقم الطبية بها وتفقد أيضا مستشفى حميات جرجا موجهاً مدير عام الطب العلاجي بإعداد خطة تشغيل شاملة للمستشفى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها والتوسع بالخدمة المقدمة بها لصالح مواطني المركز ،كما تفقد مستشفى العسيرات المركزي والخدمات المقدمة بها موجهاً بضرورة الإلتزام التام والكامل للتواجد الأطقم بجميع اماكن عملها تزامناً مع رفع درجة الإستعداد بمستشفيات المحافظة خلال فترة الانتخابات

وحث وكيل وزارة الصحة جميع العاملين بالقطاع الصحي وجميع أهالي المحافظة بالحرص علي المشاركة و الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال ساعات.