وفد طلابي من جامعة الوادى الجديد يجرى زيارة لمعرض إيدكس للصناعات الدفاعية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نظمت جامعة الوادى الجديد ، زيارة ميدانية لطلاب الجامعة للمعرض الدولي "إيدكس" للصناعات الدفاعية، والمقام بمركز مصر الدولي للمعارض بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتعاون مع إدارة الدفاع الشعبي والعسكري والإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة.

أكد رئيس الجامعة على حرص إدارة الجامعة على تنظيم زيارات ميدانية لطلابها ليكونوا شهود عيان على الإنجازات الملوسة في كافة ربوع الوطن ولينقلوا ما شاهدوه من انجازات لزملائهم وأسرهم بما يعظم جهود الدولة خلال المرحلة الماضية للنهوض بالوطن .

ويعد معرض "إيديكس 2023"، فرصة واعدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات العسكرية ويتيح لزوار المعرض تجربة فريدة لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية البرية والبحرية والجوية.