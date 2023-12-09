وأوضح الوزير اللبناني لوفد فرنسي يزور بيروت أن التعديات الاسرائيلية على الحدود اللبنانية يجب أن تتوقف أيضا، وأن يتم اظهار الحدود البرية والإنسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، وعدم استخدام الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا. وطلب بوحبيب دعم المؤسسات اللبنانية الحكومية، موضحا أنه يبقى دعم الجيش اللبناني أساسي لتطبيق القرار 1701.