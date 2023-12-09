واشنطن تعتزم بيع قذائف بقيمة 500 مليون دولار لإسرائيل

وكالات

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بيع قذائف، تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، لإسرائيل من أجل استخدامها في الحرب الحالية التي تشنها على قطاع غزة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مسؤول أمريكى حالي وآخر سابق لـ"رويترز"، إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات "ميركافا" الإسرائيلية، من أجل أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب الحالية في غزة.

وتزيد قيمة الصفقة المحتملة على 500 مليون دولار، وهو ليس جزءاً من طلب تكميلي للرئيس جو بايدن بقيمة 110.5 مليار دولار، يتضمن تمويلاً لأوكرانيا وإسرائيل.

وتخضع العملية لمراجعة غير رسمية من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.