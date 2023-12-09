ننشر الكتلة التصويتية لتوزيع نصف مليون ناخب بانتخابات الرئاسة في بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج - محمد عزام

يبلغ إجمالي الناخبين بمحافظة بورسعيد ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستنطلق غد الأحد وتستمر لمدة 3 أيام 533 ألف و233 ناخب، موزعين على 67 مقر انتخابي، به 75 لجنة فرعية و5 لجان وافدين بإجمالي 80 لجنة.

ويعتبر حي الزهور أكبر الأحياء كتلة تصويتية حيث يتواجد به 16 مقر بها 21 لجنة فرعية بإجمالي 156 ألفًا و98 ناخبًا، يليه حي المناخ الذي يضم 10 مقار بها 10 لجان فرعية، بإجمالي 80 ألفًا 934 ناخبًا، بينما تضم مدينة بورفؤاد 6 مقار انتخابية بها 8 لجان فرعية بإجمالي 70 ألفًا و39 ناخبًا، وحي الشرق 8 مقار بها 9 لجان فرعية، بإجمالي 42 ألفا و325 ناخبا.

بينما يضم حي العرب 8 مقار بها 9 لجان بإجمالي 50 ألفًا و434 ناخبًا، وحي الضواحي 8 مقار بها 11 لجنة فرعية بإجمالي 93 ألفا و10 ناخبين، وحي الجنوب 10 مقار بها 10 لجان فرعية بإجمالي 37 ألفًا و569 ناخبًا، وحي غرب مقر واحد به لجنتين بإجمالي ألفين و824 ناخبا.