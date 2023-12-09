نقيب العاملين بالبناء والأخشاب يدعو العمال للمشاركة في انتخابات الرئاسة

كتبت آية دعبس

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماع مجلس الإدارة، لمناقشة عددا من الملفات، وكان في مقدمتها المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تنطلق غدا الأحد وتستمر لمدة 3 أيام.

وخلال الاجتماع أكد عبد المنعم الجمل، على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، والعمل على تسهيل مشاركة جميع العمال في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأشار الجمل، إلى أنه سيتم التواصل مع الاتحادات المحلية واللجان النقابية، لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، وتذليل أية عقبات أمام مشاركة العاملين في الاستحقاق الدستوري والوصول إلى صناديق الاقتراع.

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومع كافة اللجان النقابية في جميع المحافظات، مؤكدا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة بداية من فتح باب الاقتراع والفرز وصولا إلى إعلان النتيجة.

وشدد على أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري، لخروج الانتخابات بصورة مشرفة، ولإرسال رسالة للعالم بأن المصريين يدعمون وطنهم، لاسيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه المنطقة بالكامل.

وأكد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، حرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكذلك تشجيع جميع العاملين في القطاعات المختلفة من أجل الخروج إلى صناديق الاقتراع بكثافة من أجل مستقبل مصر.