ندوة تثقيفية بجامعة سوهاج عن "صحة المرأة في ضوء الاستراتيجية الوطنية"

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة وخاصة في السنوات ال8 الماضية تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ويرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الإدارة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر، بالإضافة إلى العديد من الداعيين إلى تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي المحاضر بالندوة، أنه تم شرح محاضرتين عن الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان و التنمية رؤية شاملة، إلى جانب عرض المشكلة السكانية والصحة الانجابية من منظور طبي، حيث تم إلقاء الضوء علي الاستراتيجيه الوطنيه للصحة و السكان والتنمية، واستعراض حجم المشكلة السكانية ومدى تأثيرها السلبي علي الوطن، إلى جانب جهود الدولة في برامج تنظيم الأسره وإتجاه كل الخدمات للسيدات مجاناً، مؤكداً على أنه تم استعراض توصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان الذي تم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستعراض جهود الدولة في الاهتمام بصحة المرأة والصحة الانجابية، ثم التطرق إلى الحديث لجهود الدولة في مجال تمكين المرأة و الحرص علي حقوقها، مناشداً الطلاب بضرورة ممارسة حقهم الدستوري في المشاركه الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وحث ذويهم وأقاربهم علي ضروره المشاركة.

واستعرضت الدكتورة عبير محمود إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ وصوله للحكم قبل ال8 سنوات الماضية، حيث أنه وضع خطة واضحة لتمكين المرأة المصرية، إيماناً منه بأهمية المرأة في المجتمع بإعتبارها إحدي المكونات الرئيسية للتقدم والازدهار، حيث اعتمدت الدولة عام 2017على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي شملت علي تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما أطلقت الدولة عده مبادرات داعمة للمرأة في ملف صحة المرأة مثل إطلاق مبادره 100 مليون صحة التي استهدفت 28 مليون سيدة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، إلى جانب أنه تم استعراض عن إطلاق الدولة برامج مثل تكافل وكرامة، وفحص أكثر من مليون ونص سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، كما تم تمكين المرأة اجتماعياً بإنشاء صندوق تأمين الأسرة المصرية لدعم مستحقي النفقه، وإطلاق برنامج تكافل وكرامه استفادت منه 2.6 مليون سيدة.

كما دعا كلا من الدكتور مجدي القاضي والدكتوره عبير محمود الحضور إلى تفعيل دورهم الدستوري في النزول للإدلاء بصوته في الاستحقاقات الدستورية المقبلة الممثلة في الإنتخابات الرئاسية.