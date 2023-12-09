ميناء سفاجا البحرى يستقبل 63 ألف طن قمح رومانى على متن السفينة وادى الكرم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، استقبال ميناء سفاجا البحرى 63 ألف طن قمح رومانى على متن السفينة وادى الكرم، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة.

وأكدت الهيئة فى بيان لها، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 75000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 832 شاحنة و115 سيارة.

وشملت حركة الواردات 67500 طن بضائع، 553 شاحنة و105 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 279 شاحنة و10 سيارات.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن، 260 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة واور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانئها المختلفة.