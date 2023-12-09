مياه المنوفية: أنشطة توعوية وحملات ميدانية واستطلاعات للتوعية بترشيد المياه

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، حملات توعية بمختلف المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بمراكز ومدن "الباجور- أشمون- تلا- بركه السبع- قويسنا"، وذلك لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.

وأضاف محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة المنوفية، أن الحملات شملت تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب التفاعلية وورش حكي ومسابقات فنيه وطابور صباحي ومسارح للعرائس بمدارس مرحلة رياض الأطفال والابتدائي وتم توزيع هدايا تذكارية ومطبوعات تحث على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي.

كما تمت توعية طلاب المرحلة الأعدادية على أهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياة بالمنازل والعائد الذي يعود على الدولة والأسر والأفراد من توفير المياه والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على شبكات الصرف الصحى

بالمنازل والجهود الذي تبذلها الدوله لوصول كوب مياه نظيف لجميع المواطنين.

وأكد نجيب، أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر وآن المحافظة على مياه وطننا الغالي مصر هو واجب ديني ووطني وأننا جميعا يجب علينا المحافظة على المياه لأنها شريان الحياة.

وفى سياق ذلك قال رئيس الشركة، تم تنظيم حملات توعية مكثفة بالقوافل الطبية حيث شاركت إدارة التوعية بالشركة القافلة الطبية بقرية زاوية رازين التابعة لمركز منوف بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية وعمل استطلاعات رأي للعملاء بمراكز خدمة العملاء بمركزي منوف وقويسنا، وذلك لنشر الوعي المائي وكذلك المساهمة في تعديل السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه والمحافظة عليها و كيفية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وقال، أنه فى إطار تدعيم التواصل مع المواطنين، قامت إداراة التوعية بتنفيذ استطلاعات للرأي للمواطنين ضمن الخطة الشهرية للشركة للتعرف على آراء عملائها في الخدمات المقدمة وضمان تحقيق الشفافية والمصداقية بين الشركة وعملائها، والاستفادة من مقترحات المواطنين في تطوير الخدمات المقدمة .