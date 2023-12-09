ممثل جامعة الدول العربية: مصر حصن الجامعة والعرب

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

قال السفير خليل إبراهيم ممثل جامعة الدول العربية، إن مصر هي الحصن للجامعة وللعرب، وأن المشاركة في العملية الانتخابية تأتي من أهمية المشاركة في هذا الواجب.

فيما قال محمد أبو العنين رئيس برلمان حوض البحر المتوسط، إن هذه المناسبة الجيدة التي يتطلع أليها المصرين والأشقاء، تم الإعداد الجيد لها، وهو ما أعطى رسالة حقيقية للتحضر، وأننا حريصين أن تمر العملية الانتخابية في مسارها الديمقراطي، موضحا أن الإمارات وقطر انضما إلى هذا البرلمان.

وأشار أبو العنين، إلى أننا أمام تحدي كبير، ونعتقد أن التجربة الانتخابية في الخارج ستتبعها التجرية في الداخل برسالة حضارية، مؤكدا أن المرصد سيراقب بمنتهي الدقة والأمانة ما تمر به العملية الانتخابية من كافة السلبيات والايجابيات خلال الثلاثة أيام، ونتمني لكل من يحالفه الحظ بالتوفيق ومن لم يحالفه الحظ بالتوفيق في المرحلة المقبلة.