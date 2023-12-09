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ممثل جامعة الدول العربية: مصر حصن الجامعة والعرب

السبت، 09 ديسمبر 2023 04:28 م
ممثل جامعة الدول العربية: مصر حصن الجامعة والعرب المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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قال السفير خليل إبراهيم ممثل جامعة الدول العربية، إن مصر هي الحصن للجامعة وللعرب، وأن المشاركة في العملية الانتخابية تأتي من أهمية  المشاركة في هذا الواجب.
 
فيما قال محمد أبو العنين رئيس برلمان حوض البحر المتوسط، إن هذه المناسبة الجيدة التي يتطلع أليها المصرين والأشقاء، تم الإعداد الجيد لها، وهو ما أعطى  رسالة حقيقية للتحضر، وأننا حريصين أن تمر العملية الانتخابية في مسارها الديمقراطي، موضحا أن الإمارات وقطر انضما إلى هذا البرلمان.
 
وأشار أبو العنين، إلى أننا أمام تحدي كبير، ونعتقد أن التجربة الانتخابية في الخارج ستتبعها التجرية في الداخل برسالة حضارية، مؤكدا أن المرصد سيراقب بمنتهي الدقة والأمانة ما تمر به العملية الانتخابية من كافة السلبيات والايجابيات خلال الثلاثة أيام، ونتمني لكل من يحالفه الحظ بالتوفيق ومن لم يحالفه الحظ بالتوفيق في المرحلة المقبلة.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 







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