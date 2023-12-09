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مستشفيات جامعة بنها ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للانتخابات الرئاسية

السبت، 09 ديسمبر 2023 08:05 م
مستشفيات جامعة بنها ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للانتخابات الرئاسية الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدا الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

وأكد الدكتور عمرو الدخاخني، أن عملية رفع حالة الطوارئ تبدأ من اليوم بجميع أقسام ووحدات المستشفيات والاستقبال والطوارئ، استعدادا للانتخابات الرئاسية وأخذ الاحتياطات اللازمة.

شدد "الدخاخني"، على تواجد جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين بمختلف الأقسام والوحدات، والتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل والأشعات والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته.

 







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